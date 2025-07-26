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خدمات لـ المرور يمكن إنجازها بسهولة عبر منصة أبشر

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ صباحاً
خدمات لـ المرور يمكن إنجازها بسهولة عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

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استعرضت الإدارة العامة للمرور بعض الخدمات التي يمكن إنجازها بسهولة وأمان عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن هذه الخدمات تشمل، مزاد اللوحات للأفراد والتي تتيح للمواطنين والمقيمين بيع وشراء اللوحات المميزة بكل سهولة عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور.

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وتابعت، أن هذه الخدمات تشمل كذلك نقل اللوحات بين المركبات وهي خدمة تمكن المستفيد من تبديل لوحات مركبته بين مركباته الخاصة أو استدالها مع مركبة مملوكة لشخص آخر مع إمكانية استعراض تفاصيل الطلبات السابقة بكل سهولة.

كما تشمل الخدمات المتاحة عبر منصة أبشر، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد؛ مما يمنحه مرونة أكبر في إدارة التزاماته المالية.

إضافة إلى خدمة استعراض البطاقة الجمركية، التي تتيح للمواطنين والمقيمين استعراض البطاقة الجمركية الرقمية الخاصة بالمركبة عبر منصة أبشر، مما يسهل إبرازها للجهات المختصة بعد تجييرها من قبل منشآت بيع المركبات.

ومن تلك الخدمات أيضًا، نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد أقارب المالك الحالي من الدرجة الأولى؛ مما يجعل الإجراءات أكثر سهولة وسلاسة.

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