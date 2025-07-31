خطوات متابعة اعتراض الأهلية في حساب المواطن

استعرض برنامج حساب المواطن آلية متابعة اعتراض الأهلية من خلال التطبيق الإلكتروني.

متابعة اعتراض الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن عبر منصة إكس إن خدمة متابعة اعتراض الأهلية في حساب المواطن تتيح للمستفيدين معرفة الرد النهائي على اعتراضهم المقدم بسهولة وشفافية.

وبحسب البرنامج، فإن خاصية متابعة الاعتراض متاحة داخل تطبيق حساب المواطن الرسمي، حيث يتم استعراض القرار الصادر بشأن الاعتراض، سواء تم قبوله أو رفضه، مع عرض الملاحظات التوضيحية المرتبطة بالحالة.

ويمكن للمستفيدين معرفة الرد على الاعتراض باتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى تطبيق حساب المواطن المثبت على هاتفك الذكي.

– الانتقال إلى قسم “الأهلية” الموجود أسفل واجهة التطبيق.

الضغط على “الاعتراضات” في أعلى الصفحة.

– ستظهر لك حالة الاعتراض والرد الرسمي الصادر بشأنه.

ويُوصى بتحديث التطبيق باستمرار للحصول على جميع المزايا والخدمات المتاحة بأفضل جودة، كما يُنصح بالاطلاع الدوري على تبويب “الأهلية” لمواكبة أي تغييرات.

معايير الاستحقاق في حساب المواطن

وأوضح البرنامج بشأن معايير الاستحقاق في حساب المواطن، أن احتساب قيمة الدعم يختلف من حالة إلى أخرى بحسب الوضع المالي وعدد أفراد الأسرة.

ودعا المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر موقع البرنامج الرسمي من أجل معرفة المبلغ المتوقع صرفه بدقة وشفافية.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

إيداع حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

الضغط على “استعلام”

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على “بحث”

سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.

اختيار اللغة العربية.

اختيار خدمة “حساب المواطن”.

اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.