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خطوات واشتراطات حجز الاسم التجاري

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٦ مساءً
خطوات واشتراطات حجز الاسم التجاري
المواطن - واس

أوضحت وزارة التجارة، خطوات واشتراطات حجز اسمٍ تجاري لمنشأة تجارية بشكل إلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال، حيث يشترط للتقديم على الخدمة، ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا، وأن يكون هو المستفيد من الاسم التجاري، أو مفوضًا عنه.

ويشترط للاسم التجاري، أن يتكون من ألفاظٍ عربية، أو معربة، أو من حروف، أو أرقامٍ عربية، أو من واحد أو أكثر منهما، وفي حال كان باللغة الإنجليزية يشترط أن يتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام، أو من واحد أو أكثر منها.

كما يشترط ألا يكون الاسم التجاري مخالفًا للنظام العام، أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو محظور استعماله، وألا يشابه اسما تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا في السجل التجاري أيًا كان نوع النشاط، وألا يشابه اسمًا تجاريًا، أو علامة تجارية مشهورة عالميًا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط التي نصت عليها الأنظمة التجارية، ويمكن الحصول على الخدمة إلكترونيًا عبر: هنا.

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