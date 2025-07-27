Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رئاسة الهيئة تنظم حلقة نقاش عن تعزيز الابتكار الرقمي في العمل الميداني

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٨ مساءً
رئاسة الهيئة تنظم حلقة نقاش عن تعزيز الابتكار الرقمي في العمل الميداني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلقة نقاش بعنوان “تعزيز الابتكار الرقمي في العمل الميداني”.

وقدم الحلقة مدير عام مركز البحوث والدراسات الدكتور أحمد بن علي الشهري، وجرى خلالها مناقشة وتشخيص الوضع الراهن للعمليات الميدانية، وفرص الابتكار الرقمي، وأثرها على جودة الخدمات المقدمة.

قد يهمّك أيضاً
الجامعة الإلكترونية تعرز الابتكار وتسعى لتوفير 2000 فرصة عمل

الجامعة الإلكترونية تعرز الابتكار وتسعى لتوفير 2000 فرصة عمل

هوية طيران الرياض تمزج بين ثقافة السعودية العريقة ورؤيتها المستقبلية

هوية طيران الرياض تمزج بين ثقافة السعودية العريقة ورؤيتها المستقبلية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد