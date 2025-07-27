رئاسة الهيئة تنظم حلقة نقاش عن تعزيز الابتكار الرقمي في العمل الميداني

نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلقة نقاش بعنوان “تعزيز الابتكار الرقمي في العمل الميداني”.

وقدم الحلقة مدير عام مركز البحوث والدراسات الدكتور أحمد بن علي الشهري، وجرى خلالها مناقشة وتشخيص الوضع الراهن للعمليات الميدانية، وفرص الابتكار الرقمي، وأثرها على جودة الخدمات المقدمة.