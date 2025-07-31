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رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٩ مساءً
رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي
المواطن - واس

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زار دولة رئيس الوزراء الموريتاني السيد المختار ولد أجاي، اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدّى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم-، وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله للمسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات في المسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين.

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