ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي ضبط 2382 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة قطاع غزة يشهد حاليًا أسوأ سيناريو للمجاعة الضمان الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل المدني يوضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز المطر يرسم فرحة المصطافين وأبها تلبس حلتها البيضاء فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية السعودية ترحب بإعلان البرتغال عن بدئها بإجراءات تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية
زار دولة رئيس الوزراء الموريتاني السيد المختار ولد أجاي، اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدّى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم-، وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقبال دولته لدى وصوله للمسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات في المسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين.