روسيا تعلن مقتل ركاب الطائرة المنكوبة

أعلنت هيئات الطوارئ الروسية، الخميس، مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الركاب المنكوية في أقصى الشرق الروسي.

وعثر عناصر الإنقاذ في روسيا على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار، الخميس، في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وكتبت الوزارة على “تلغرام”: “عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق”، وكانت الطائرة تقل 49 شخصًا.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل “العربية” و”الحدث”، الخميس، بالعثور على حطام الطائرة الروسية المفقودة على بعد 15 كيلومترًا من مطار تيندا الروسي، شرق البلاد.

وكشفت وكالة “إنترفاكس” الروسية ومواقع إخبارية محلية، الخميس، أن سلطات الملاحة الجوية الروسية فقدت الاتصال بطائرة ركاب مدنية في منطقة آمور الواقعة في أقصى شرق البلاد.

وقالت التقارير السابقة إن الطائرة، وهي من طراز “إيه إن-24” (AN-24)، كانت تقل نحو 50 شخصا على متنها، ولم يُعرف بعد مصيرها أو موقعها الدقيق.

وأوضح مصدر لوكالة “تاس” أن “طائرة شركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا”.

وتوجهت فرق الإنقاذ الروسية توجهت لمقاطعة أمورسك للبحث عن الطائرة المفقودة التي اختفت عن شاشات الرادار بمقاطعة أمورسك بعد أن حاولت الهبوط مرتين بسبب الطقس السيئ.