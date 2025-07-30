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وقع في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا

روسيا.. زلزال في كامتشاتكا بقوة 8.8 درجة يتسبب في تسونامي

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
روسيا.. زلزال في كامتشاتكا بقوة 8.8 درجة يتسبب في تسونامي
المواطن - فريق التحرير

ضرب أحد أقوى الزلازل في العالم أقصى شرق روسيا فجر الأربعاء، بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” في منطقة شمال المحيط الهادئ، ودفع السلطات إلى إصدار تحذيرات في ألاسكا وهاواي وسواحل أخرى جنوبًا باتجاه نيوزيلندا. ونُصحت عدة مناطق بالإخلاء، لكن لم تُبلغ عن إصابات خطيرة.

طوارئ في روسيا

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية حال الطوارئ في شمال جزر كوريل بعد التسونامي.

وعدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات.

وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية لوكالة “سبوتنيك”، بأن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا، بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

وجاء في بيان الهيئة: “وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات”.

وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.

موجة تسونامي الأولى

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تم رصد تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترًا في ميناء إيشينوماكي شمال اليابان. وكان هذا أعلى قياس حتى الآن بين عدة مناطق حول شمال اليابان.

وأبلغت المناطق الروسية الأقرب إلى مركز الزلزال في شبه جزيرة كامتشاتكا عن أضرار وعمليات إخلاء، لكن لم تُبلغ عن إصابات خطيرة.

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