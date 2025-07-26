Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن جهود البرنامج الوطني للتشجير

زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل السعودية

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٦ مساءً
زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل السعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر زراعة (52) مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة، وذلك ضمن جهود البرنامج الوطني للتشجير، بالتعاون مع شركاء من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، دعمًا لمستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” التي تهدف إلى زراعة (100) مليون شتلة مانجروف بحلول عام 2030.

وتُعدّ غابات المانجروف من الأنظمة البيئية المتكاملة، إذ تسهم في تعزيز التنوع البيولوجي عبر توفير موائل طبيعية للطيور والأسماك والكائنات البحرية، فضلًا عن قدرتها العالية على امتصاص وتخزين كميات كبيرة من الكربون، ودورها الحيوي في حماية الشواطئ من التآكل عبر تثبيت التربة ومقاومة الأمواج والعواصف بجذورها المتشابكة.

قد يهمّك أيضاً
زراعة 2.4 مليون شجرة مانجروف لتعزيز استدامة السواحل في السعودية 

زراعة 2.4 مليون شجرة مانجروف لتعزيز استدامة السواحل في السعودية 

وتمثل غابات المانجروف موردًا اقتصاديًا مهمًا للمجتمعات الساحلية، إذ تُعد أشجارًا عاسلة تنتج عسلًا عالي القيمة الغذائية، فضلًا عن كونها مناطق جذب بيئي وسياحي وعلمي.

وفي هذا الإطار، ينفذ البرنامج الوطني للتشجير عددًا من المبادرات والمشاريع لزراعة ملايين من أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك بعد تنفيذ مسوحات ميدانية ودراسات علمية دقيقة حول التيارات المائية وحركة المد والجزر، إلى جانب إنشاء مشاتل بحرية ذات طاقة إنتاجية عالية، تعتمد على منهجيات علمية وبإشراف خبراء متخصصين.

يُذكر أن المركز أطلق الهوية البصرية لليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، بشعارٍ يجسد أبعادها الاقتصادية والبيئية، ويعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صون الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أعلن نجاح عدد من المشاريع التي نُفذت لتنمية غابات المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في عدد من مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد