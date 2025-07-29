زلزال بقوة 4.68 ريختر جنوب البحر الأحمر على بُعد 150 كلم من جازان

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سجّلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي اليوم، زلزالًا في جنوب البحر الأحمر، يبعد مسافة 150 كم غرب مدينة جازان، وبقدر زلزالي بلغ 4.68 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن هذه الهزة الأرضية حدثت بسبب الفالق والانفتاح الموجود في البحر الأحمر، ولا يوجد منها خطورة وهي بعيدة عن الحدود والمحيط السكاني، والوضع آمن ولله الحمد.