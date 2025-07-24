زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب سولاويسي في إندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس إقليم سولاويسي في إندونيسيا.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.