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سبب وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٤ مساءً
سبب وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الخميس، وفاة هالك هوجان، أيقونة مصارعة المحترفين، بسكتة قلبية عن عمر ناهز 71 عامًا.

واستجابت السلطات في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، لبلاغ صباح الخميس يفيد بتعرض هوجان لسكتة قلبية، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته في المستشفى، وفقا لبيان نشرته الشرطة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

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وكان هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، ربما أبرز نجم في تاريخ شركة المصارعة العالمية الترفيهية “WWE” الطويل، حيث كان عنصر الجذب الرئيسي في أول “راسلمينيا” عام 1985، وكان حاضرا بقوة لسنوات، حيث واجه الجميع بدءا من أندريه العملاق وراندي سافاج إلى ذا روك، وحتى رئيس اتحاد مصارعة المحترفين فينس مكمان.

وتوج هوغان بستة ألقاب في “WWE” على الأقل، ودخل قاعة مشاهير اتحاد مصارعة المحترفين عام 2008.

وفي عام 2016، منحت هيئة محلفين في فلوريدا هوجان 115 مليون دولار في دعواه القضائية ضد شركة “جاوكر ميديا” بشأن شريط جنسي، ثم أضافت 25 مليون دولار كتعويضات عقابية.

ورفع هوجان دعوى قضائية بعد أن نشرت الشركة عام 2012 مقطع فيديو له وهو يمارس الجنس مع زوجة أقرب أصدقائه السابق، وادعى أن المنشور ينتهك خصوصيته.

وابتسم هوجان وارتدى الأسود طوال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، فيما قال عن دعم الجماهير له “أينما ذهبت، يعاملني الناس كما لو كنت البطل”.

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