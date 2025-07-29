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سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين من السويداء إلى درعا

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين من السويداء إلى درعا
المواطن - واس

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، اشتملت على السلال الغذائية، والتمور، والحقائب الإيوائية، والبطانيات، استفاد منها (525) أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق.

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