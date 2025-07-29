سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين من السويداء إلى درعا ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز السعودية ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية نظام الإحصاء الجديد.. مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في السعودية نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج جوًا خلال موسم حج 1446هـ وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS وظائف شاغرة في شركة الخزف وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، اشتملت على السلال الغذائية، والتمور، والحقائب الإيوائية، والبطانيات، استفاد منها (525) أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق.