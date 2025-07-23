سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (420) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (420) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.