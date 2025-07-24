سيارة قفزت فوق ترامبولين فاخترقت منزلًا بألمانيا!

في حادث مأساوي، اصطدمت سيارة بالطابق الأول من أحد المنازل في بلدة بومته جنوب غرب ألمانيا، بعد أن انحرفت عن الطريق بسرعة عالية وقفزت فوق “ترامبولين” أو لوح للقفز في الحديقة.

الاصطدام أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات كان يلعب على الترامبولين، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما أصيب سائق السيارة بجروح طفيفة.

وأوضحت السلطات بحسب وسائل إعلام ألمانية، أن السيارة كانت تقل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عامًا. أُصيب جميع الركاب، بمن فيهم سيدة تبلغ من العمر 43 عامًا، بإصابات متفاوتة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع مساء السبت قرابة الساعة الثامنة مساءً، حيث انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت أولاً بمركبة متوقفة في إحدى المزارع، ثم اخترقت سورًا، قبل أن تهبط في حديقة منزل مجاور تقع على عمق 1.5 متر، حيث دهست الطفل.

يُعتقد أن السيارة ارتفعت في الهواء بسبب عدم استواء الأرض، قبل أن تصطدم بسقف الحظيرة على ارتفاع 3 أمتار تقريبًا، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وأضافت الشرطة أن فرق التحقيق عملت حتى الساعة الرابعة صباحًا لجمع الأدلة وتوثيق موقع الحادث، وتم سحب السيارة من السقف باستخدام رافعة خاصة، ثم صادرتها الشرطة لمتابعة التحقيق.