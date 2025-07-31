Icon

القبض على مخالف لتهريبه 185,250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي Icon الحركة الجوية خلال موسم الحج لعام 1446هـ.. أرقامٌ قياسية وجهودٌ تكاملية Icon ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح في جازان Icon محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث Icon طرح 37 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص Icon خطوات متابعة اعتراض الأهلية في حساب المواطن Icon تحطم واحتراق ثاني مقاتلة أميركية إف- 35 خلال عام Icon الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% بالربع الثاني من 2025 Icon فورد تتوقع خسائر 2 مليار دولار في 2025 بسبب ترامب Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

شيرين تتقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٥ مساءً
شيرين تتقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي، ضد طليقها المطرب حسام حبيب، تتهمه خلاله بالتشهير بها والإساءة إليها، بعدما تحدث عنها بأحد البرامج التلفزيونية في مارس الماضي، وأدلى بتصريحات تسببت لها في أضرار نفسية ومعنوية.

وتعود الأزمة إلى شهر رمضان الماضي، عندما ظهر حسام حبيب ببرنامج تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وكشف عن رأيه فيما يردده البعض بأن شيرين عبد الوهاب هي صاحبة لقب صوت مصر، حيث عبر حسام عن اعتراضه قائلًا: إذا كانت شيرين هي صوت مصر، فسوف أتنازل عن جنسيتي المصرية.

قد يهمّك أيضاً
شيرين تعتذر عن تصريحاتها في موسم الرياض: أنا آسفة

شيرين تعتذر عن تصريحاتها في موسم الرياض: أنا آسفة

شيرين تغادر المصحة

شيرين تغادر المصحة

وبالرغم من أن تلك التصريحات قد أحدثت جدلاً واسعاً وقتها، إلا أن شيرين لم تتحرك بشكل رسمي، ولم تتقدم بأية بلاغات ضد حسام، لكنها قررت بعد 4 أشهر ملاحقته بشكل قانوني.

اعتذر لشيرين قبل أيام

لكن حسام حبيب ظهر بأحد البرامج الفنية قبل أيام، وتحدث عن شيرين بشكل إيجابي، وتقدم لها باعتذار خلال اللقاء، مؤكداً أنه أخطأ بحقها، وأنه تعلم منها الكثير، واعترف بأنها تستحق لقب صوت مصر وفنانة كبيرة، ونجمة صاحبة بصمة حقيقية بالوسط الغنائي، ويبدو أن شيرين عبد الوهاب أرادت أن تبعث برسالة إلى حسام حبيب، حتى لا يتحدث عنها في أية لقاءات أخرى، سواء بالإيجاب أو السلب.

يذكر أن علاقة شيرين وحسام حبيب، كانت قد شهدت العديد من الجولات والخلافات، التي وصلت إلى أقسام الشرطة، حيث كانت آخر تلك الجولات في العام الماضي، عندما حررت شيرين محضراً ضد حسام، اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب لها في جروح عميقة بمناطق متفرقة بالجسد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد