ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز السعودية ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية نظام الإحصاء الجديد.. مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في السعودية نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج جوًا خلال موسم حج 1446هـ وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS وظائف شاغرة في شركة الخزف وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع توضيح من مساند بشأن خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (30) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.