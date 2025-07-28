أول ظهور للفنانة فيروز في مراسم تشييع زياد الرحباني ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا في الرياض فيصل بن فرحان يصل نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري لمؤتمر حل الدولتين البان العربي.. شجرة تغنّى بها الشعراء منذ القِدم وتزهر في أحضان العُلا وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية تحت رعاية الملك سلمان.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام فبراير المقبل طرح مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية عبر منصة استطلاع وظائف شاغرة بـ روشن للتطوير العقاري المدني يحذر: عدم الالتزام باشتراطات التخزين مخالفة أسهم سامسونغ تقفز بعد صفقة رقائق ضخمة مع تسلا
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينه (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.