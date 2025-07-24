ضبط 2275 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 2275، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وقال الحساب الرسمي للمرور عبر منصة إكس، إنه تم ضبط المركبات المخالفة خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.