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ضبط  4 مقيمين لصيد الأسماك بدون تصريح في عسير

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ مساءً
ضبط  4 مقيمين لصيد الأسماك بدون تصريح في عسير

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ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في القحمة بمنطقة عسير (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واُتُّخِذَت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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