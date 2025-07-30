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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

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وحول طريقة الوصول إلى الخدمة، أكدت الإدارة أنها تبدأ بالدخول لمنصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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