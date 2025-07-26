طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، وذلك عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن طرح المزاد يكون عبر منصة “أبشر”، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وتابعت أن الوصول للخدمة يتم عن طريق الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.