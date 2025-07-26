طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، وذلك عبر منصة أبشر.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن طرح المزاد يكون عبر منصة “أبشر”، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وتابعت أن الوصول للخدمة يتم عن طريق الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.