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طرح 37 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
طرح 37 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
المواطن - واس

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طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 37 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (سياسات الاعتماد الأكاديمي المُحدثة 2025)؛ الذي تهدف من خلاله هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تحديد الإطار النظامي الذي تستند إليه عمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 5 من أغسطس المقبل.

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وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للنقل لمشروع (اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي)، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي، وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار فيه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 أغسطس 2025.

كما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة مشروع (تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية)؛ بهدف تقديم المحتوى المناسب للمختصين والمهتمين في مجالات الطب البيطري، في كل ما يتعلق بالمجالات والممارسات الطبية البيطرية المتنوعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 7 أغسطس 2025.

من جانبها طرحت أمانة منطقة القصيم مشروع (دليل اللوحات التجارية لأمانة منطقة القصيم)؛ الذي يهدف إلى توفير قاعدة معلومات موحدة وسهلة الوصول لجميع الأطراف المعنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أغسطس 2025.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

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