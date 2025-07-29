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عبدالعزيز بن سعود يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٨ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس
المواطن - واس

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، معالي محافظ شرطة مدينة باريس لوران نونييه.

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واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على آلية العمل المتبعة في إدارة العمليات الأمنية ومراقبة الوضع الميداني على مدار الساعة، مستمعًا لشرح من المسؤولين عن المركز حول الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة، إلى جانب أبرز المهام المناطة بغرفة عمليات أولمبياد باريس للألعاب الأولمبية والبارالمبية الذي استضافته باريس العام الماضي 2024.

وشهد سموه فرضية أمنية قدمها رجال الأمن بشرطة باريس تتعلق بالتعامل مع السيناريوهات الطارئة.

كما زار سمو وزير الداخلية قوات التحري والدعم والتدخل والردع الأمني التابعة للشرطة الوطنية الفرنسية.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح من قائد قوات التحري والدعم والتدخل والردع الأمني غيوم كاردي، حول طبيعة عمل القوات، ومهامها الميدانية في مواجهة التهديدات الأمنية، والتدخل السريع في الحالات الطارئة.

ونفذت القوات خلال الزيارة فرضية أمنية، للتعامل مع التهديدات باستخدام أحدث الأساليب التكتيكية والتقنيات المساندة.

حضر الزيارتان الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

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