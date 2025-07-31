Icon

السعودية ترحب بإعلان البرتغال عن بدئها بإجراءات تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية Icon المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح عبدالعزيز بن سعود وسام الإنتربول من الطبقة العليا Icon البرنامج الوطني للتشجير يقود جهود تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في السعودية Icon أداء الميزانية للربع الثاني.. الإيرادات 301 مليار ريال والمصروفات 336 مليار Icon شيرين تتقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب Icon القبض على مخالف لتهريبه 185,250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي Icon الحركة الجوية خلال موسم الحج لعام 1446هـ.. أرقامٌ قياسية وجهودٌ تكاملية Icon ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح في جازان Icon محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث Icon علاقات تنال شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

علاقات تنال شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٠ مساءً
علاقات تنال شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في إنجاز يُجسد التوازن بين الريادة المؤسسية والبيئة الإنسانية، حصلت شركة “علاقات” للعلاقات العامة والاتصال على شهادة Great Place to Work® لعام 2025، التي تُمنح لأفضل بيئات العمل حول العالم؛ وذلك عقب تقييم مستقل دقيق شمل مستويات الرضا الوظيفي، والثقافة المؤسسية، وممارسات القيادة، وقيم الشفافية والتمكين الداخلي.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة ممتدة من الالتزام بخلق بيئة عمل تُلهم الموظفين، وتحتضن الطاقات، وتُعلي من قيمة الإنسان كركيزة أساسية في نجاح المؤسسة، وقد أظهرت نتائج التقييم أن “علاقات” تمكّنت من بناء ثقافة عمل تحفّز الإبداع، وتشجع المبادرة، وتُكرّس روح الفريق الواحد.

قد يهمّك أيضاً
الملك يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجال الدفاعي

الملك يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجال...

النائب العام يبحث علاقات التعاون مع نظيره المصري

النائب العام يبحث علاقات التعاون مع نظيره المصري

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للشركة، الأستاذ علي طالب علي:”منذ تأسيس (علاقات) عام 2013، آمنّا أن سرّ النجاح لا يكمن فقط في الحملات التي نصنعها، بل في الأشخاص الذين يصنعونها”، وأضاف:”هذه الشهادة تحتفي بكل موظف ساهم في جعلها بيئة نابضة بالحياة، ومنصة للإبداع والتكامل والإنجاز الجماعي”.

وتُعد “علاقات” واحدة من أبرز شركات الاتصال في المملكة العربية السعودية، إذ نفّذت حتى اليوم أكثر من 1000 مشروع إعلامي واتصالي واستشاري في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاع الثالث غير الربحي، ووصل تأثيرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ويضم فريقها أكثر من 100 متخصص في الاتصال والعلاقات العامة، مما يعكس حجم الخبرة والتنوع المهني داخل المؤسسة.

ويمثل حصول “علاقات” على هذه الشهادة تأكيدًا جديدًا على التزامها بمبادئ التمكين والاحترافية والرفاه الوظيفي، وتجديدًا لعهدها في مواصلة بناء بيئة عمل تحترم الإنسان، وتُعزز القيم المؤسسية التي ترتكز عليها صناعة الاتصال النوعي في العالم العربي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد