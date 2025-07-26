علامة على الكوليسترول تظهر في العين!

يُعد ارتفاع الكوليسترول في الدم خطرًا خفيًا لا يُظهر أعراضًا واضحة غالبًا، لكنه قد يُسبب أمراضًا قلبية خطيرة أو سكتات دماغية إذا تُرك دون علاج. ويُحذر الخبراء من أن الرجال ومن تجاوزوا سن الخمسين هم الأكثر عرضة لهذه الحالة.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

تتعدد أسباب ارتفاع الكوليسترول، حيث تُسهم العادات غير الصحية مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون، زيادة الوزن، التدخين، واستهلاك الكحول في تفاقم المشكلة.

كما قد يكون السبب وراثيًا، كما في حالة “فرط كوليسترول الدم العائلي”، وهي حالة جينية تعيق قدرة الكبد على معالجة الكوليسترول، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته.

علامات تحذيرية

وقد تظهر بعض الأعراض المميزة، مثل:

– الزانثلاسما: ترسبات صفراء صغيرة قرب زاوية العين الداخلية.

– قوس القرنية: حلقة بيضاء شاحبة حول قزحية العين.

– ورم الأوتار الأصفر: تورمات دهنية في الركبتين أو مفاصل الأصابع.

الوقاية والعلاج

يُشدد الخبراء على أهمية الفحص الدوري لمستويات الكوليسترول، خاصة لمن هم فوق الأربعين، أو يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب. وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بإجراء فحوصات دورية في عيادات الأطباء أو الصيدليات.

لتقليل المخاطر، تنصح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) باتباع أسلوب حياة صحي يشمل:

-ممارسة الرياضة: أنشطة بسيطة مثل المشي السريع، اليوغا، أو صعود الدرج تساعد في خفض الكوليسترول الضار.

– الإقلاع عن التدخين: يُقلل خطر أمراض القلب إلى النصف خلال عام، مع فوائد تبدأ خلال أيام.

خطوة نحو قلب أكثر صحة

إن اكتشاف ارتفاع الكوليسترول مبكرًا واتباع نمط حياة صحي يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في حماية قلبك من المخاطر الصامتة. التزم بالفحص الدوري وغيّر عاداتك اليومية لتعيش حياة أطول وأكثر صحة.