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عواصف في الصين تتسبب في سقوط أمطار تعادل منسوب عام تقريبًا

الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ صباحاً
عواصف في الصين تتسبب في سقوط أمطار تعادل منسوب عام تقريبًا
المواطن - واس

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أغرقت عواصف شمال الصين مدينة “باودينغ” بأمطار تساوي ما يقرب من معدل عام كامل، مما أجبر أكثر من 19 ألف شخص على النزوح من منازلهم، حسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الصين اليوم.

وبلغ منسوب هطول الأمطار في مدينة “يي” الواقعة بالجزء الغربي من “باودينغ” 447.4 مليمترًا خلال 24 ساعة حتى وقت مبكر من صباح اليوم، وجرى تعديل السجلات في عدد من محطات الأرصاد الجوية بمقاطعة “خبي”، التي تعد “باودينغ” جزءًا منها.

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وتظهر السجلات الرسمية أن متوسط منسوب هطول الأمطار السنوي في “باودينغ” يتجاوز 500 مليمتر.

وقال إدارة الأرصاد الجوية الصينية: “إنه جرى إجلاء ما مجموعه 19453 شخصًا من 6171 أسرة”.

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