فتح باب التقديم ببرنامج الدبلوم العالي في التحكيم بالجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم، عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم العالي في التحكيم (للطلاب فقط)، في كلية الشريعة، للعام الجامعي 1447هـ.

وتهدف الجامعة من البرنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجال التحكيم من خلال تزويدهم بالمعرفة الشرعية والنظامية اللازمة لممارسة التحكيم وفقًا للأنظمة المعتمدة.

‏ وأوضحت الجامعة أن بداية التقديم تبدأ يوم غدٍ وحتى نهاية يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025م.

‏ ودعت الراغبين بالتسجيل والاطلاع على الشروط والتعليمات والإرشادات الدخول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.