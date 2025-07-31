فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام – حرس الحدود – الدفاع المدني – الجوازات – قوات أمن المنشآت – القوات الخاصة للأمن والحماية) على رتبة (جندي) للرجال.

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 8/ 2/ 1447 هـ الموافق 2/ 8/ 2025 م حتى يوم الخميس 13/ 2/ 1447 هـ الموافق 7/ 8/ 2025 م، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) هنا.