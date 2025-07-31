فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام – حرس الحدود – الدفاع المدني – الجوازات – قوات أمن المنشآت – القوات الخاصة للأمن والحماية) على رتبة (جندي) للرجال.
وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 8/ 2/ 1447 هـ الموافق 2/ 8/ 2025 م حتى يوم الخميس 13/ 2/ 1447 هـ الموافق 7/ 8/ 2025 م، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) هنا.