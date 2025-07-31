Icon

السعودية ترحب بإعلان البرتغال عن بدئها بإجراءات تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية Icon المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح عبدالعزيز بن سعود وسام الإنتربول من الطبقة العليا Icon البرنامج الوطني للتشجير يقود جهود تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في السعودية Icon أداء الميزانية للربع الثاني.. الإيرادات 301 مليار ريال والمصروفات 336 مليار Icon شيرين تتقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب Icon القبض على مخالف لتهريبه 185,250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي Icon الحركة الجوية خلال موسم الحج لعام 1446هـ.. أرقامٌ قياسية وجهودٌ تكاملية Icon ضبط 3 مخالفين لصيد السمك بدون تصريح في جازان Icon محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في الحادث Icon علاقات تنال شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام – حرس الحدود – الدفاع المدني – الجوازات – قوات أمن المنشآت – القوات الخاصة للأمن والحماية) على رتبة (جندي) للرجال.

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 8/ 2/ 1447 هـ الموافق 2/ 8/ 2025 م حتى يوم الخميس 13/ 2/ 1447 هـ الموافق 7/ 8/ 2025 م، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) هنا.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل زوجته خنقًا بيديه في تبوك

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل زوجته خنقًا بيديه في تبوك

9 قرارات احترازية جديدة لمواجهة كورونا يبدأ تطبيقها العاشرة مساء اليوم

9 قرارات احترازية جديدة لمواجهة كورونا يبدأ تطبيقها العاشرة مساء اليوم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد