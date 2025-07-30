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فرصة استثمارية لإقامة مصنع إنتاج أعلاف في تبوك

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٢ مساءً
فرصة استثمارية لإقامة مصنع إنتاج أعلاف في تبوك
المواطن - واس

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصة استثمارية في قطاع الثروة الحيوانية؛ بهدف إقامة مشروع مصنع لإنتاج الأعلاف المركبة بمنطقة تبوك، على مساحة تتجاوز (65.129) ألف متر مربع؛ لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، ورفع الطاقة التشغيلية لقطاع الأعلاف؛ لتُعزز إنتاج الأعلاف المركبة، وتُقلل الاعتماد على الاستيراد، مبينةً أن هذه الفُرصة تُسهم في تمكين مشاركة القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، الراميّة إلى تنمية القطاع الزراعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.

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ودعت الوزارة الراغبين في الاستثمار الاطلاع على تفاصيل الفرصة عبر منصة “فرص”، مبينةً أن آخر موعد لاستلام العروض 21 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح المظاريف يوم 22 من الشهر ذاته، ولمعرفة المزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي: هنا.

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