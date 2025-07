فريق AG.AL بطلًا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

حقق الفريق الصيني AG.AL لقب منافسات Honor of Kings ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بعد تغلبه على منافسه التقليدي فريق TT Global في المباراة النهائية بنتيجة 4-3، حيث شهدت البطولة تنافسًا قويًّا على اللقب وحضورًا جماهيريًّا كبيرًا على خشبة مسرح Amazon Arena في بوليفارد رياض سيتي، إلى جانب متابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم عبر البث المباشر للمنافسات.

وانطلقت مجريات وأحداث بطولة Honor of Kings بتاريخ 16 يوليو واستمرت حتى اليوم بمشاركة 18 من نخبة الفرق على مستوى العالم، والتي تنافست على اللقب ومجموع الجوائز المالية البالغ 3 ملايين دولار. وتمكن فريق AG.AL من حصد الحصة الأكبر من مجموع الجوائز بواقع 750,000 دولار إلى جانب 1,000 نقطة عززت من موقعه في وصافة ترتيب منافسات بطولة الأندية. وبحضورٍ ملفت، ودور بارز قاد فريقه إلى الفوز، استطاع لاعب فريق AG.AL تشين جياهاو “Zoe” من حصد لقب أفضل لاعب في النهائي مع حصوله على جائزة مالية قدرها 10,000 دولار.

كما حصل فريق TT Global على مبلغ 460,000 دولار، بالإضافة إلى 750 نقطة. وكان المركز الثالث ومبلغ 310,000 دولار من نصيب فريق Nova Esports بعد تفوقه في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 0-3 على فريق Twisted Minds الذي حلّ رابعًا وحصل على مبلغ 200,000 دولار.

وتعليقًا على هذا الفوز قال اللاعب شو بيتشينج ” Yinuo” والذي يعد أحد أبرز الأسماء في اللعبة: “يتمتع فريقنا بشعبية كبيرة في الصين، وكان من الرائع مشاهدة جماهيرنا من مختلف أنحاء العالم في صالة المنافسات وهم يساندوننا ويدعموننا طوال فترة البطولة. هذا اللقب يعكس حجم الإمكانات التي يتمتع بها أعضاء الفريق وسيعزز من موقعنا كأحد أفضل الفرق في اللعبة عالميًّا”.

وتختتم بطولات الأسبوع الثالث يوم غدٍ الأحد 27 يوليو، اذ تقام مواجهات الدور نصف النهائي، وتليها المباراة النهائية في بطولة Call of Duty: Black ops 6 بصالة stc Arena.

وتجمع نسخة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025 أبرز 24 لعبة على الصعيد العالمي في موقع واحد، ويتنافس المشاركون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مجموع جوائز تبلغ قيمته 70 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ يُقدّم في تاريخ الرياضات الإلكترونية، وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم أفضل المواهب العالمية، ورفع مستوى المنافسات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة، ما يُعزز مكانة القطاع ويدعم نموه المستدام ويضمن استمراريته على مستوى العالم.