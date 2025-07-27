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فنون العمارة تطلق دليل مسابقات تصميم البيئة المبنية لرفع جودة مخرجات التصميم

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٦ مساءً
فنون العمارة تطلق دليل مسابقات تصميم البيئة المبنية لرفع جودة مخرجات التصميم
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم “دليل مسابقات تصميم البيئة المبنية” كمرجع إرشادي شامل يدعم الجهات المنظمة لمسابقات التصميم في المملكة العربية السعودية ويضمن تنفيذها وفق أعلى المعايير، وذلك تحت عنوان “مسابقات تصميم البيئة المبنية: دليل لتحقيق التميّز”.

ويهدف الدليل إلى تقديم الدعم اللازم لمختلف الجهات المشاركة في تنظيم مسابقات التصميم، بما يضمن نجاحها ورفع جودة عملها وضمان فعاليتها من خلال موائمتها وفق معايير محددة وآلية عمل موحدة، إلى جانب الارتقاء بجودة مخرجات مسابقات تصميم المشاريع الكبرى والضخمة.

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3 تخصصات رئيسية

ويغطي الدليل ثلاث تخصصات رئيسية في مجال تصميم البيئة المبنية تشمل؛ العمارة، عمارة البيئة، والتصميم والتخطيط الحضري، نظراً لتشابه العمليات المتبعة في المنافسات ضمن هذه التخصصات.

كما يساعد الدليل في خلق بيئة تنافسية محفزة تُمكّن المعماريين والمصممين من الإسهام في تطوير البيئة المبنية ورفع جودتها في مختلف مناطق المملكة.

ويستهدف الإصدار أربع فئات رئيسية: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمشاريع الكبرى، والمعماريين والمصممين، وذلك بهدف تحقيق أثر أوسع لمحتوى الدليل وضمان استفادة مختلف الأطراف المعنية بمسابقات التصميم، كما يمكن للراغبين من هذه الفئات الاطلاع على الدليل وتحميله عبر صفحة الإصدارات بموقع الهيئة الإلكتروني: هنا

ويأتي إصدار الدليل استجابة للنمو المتسارع الذي تشهده المدن السعودية، وطموحها نحو إنشاء مساحات حضرية مستدامة، حيث تُعد مسابقات التصميم أداة فعالة لاعتماد المشاريع ذات الأهمية، وآلية مهمة لاختيار فرق تصميم مؤهلة لتقديم حلول عملية للتحديات العمرانية.

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