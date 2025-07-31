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فورد تتوقع خسائر 2 مليار دولار في 2025 بسبب ترامب

الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
فورد تتوقع خسائر 2 مليار دولار في 2025 بسبب ترامب
المواطن - فريق التحرير

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تتوقع شركة فورد خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 1.5 مليار دولار، في ظل استمرار سياسات التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على شركة صناعة السيارات.

وأعلنت الشركة الأميركية أن الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الماضي وحده.

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وكان ترامب قد فرض رسومًا تصل إلى 25 بالمئة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ضاعف بعض الرسوم على الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 بالمئة.

وتقوم فورد بتصنيع نحو 80 بالمئة من سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد أيضا على مكونات مستوردة. وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي لقناة سي إن بي سي الأميركية: “ما زلنا نستورد قطع غيار من جميع أنحاء العالم”.

وأدرجت الشركة بالفعل إجراءات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار للتعويض جزئيًا عن الأثر.

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