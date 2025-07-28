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فيصل بن فرحان: الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام بالمنطقة

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٩ مساءً
فيصل بن فرحان: الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام بالمنطقة
المواطن - فريق التحرير

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ثمن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين، إن تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني.

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وتابع أن المؤتمر يشكل محطة مهمة للسلام في الشرق الأوسط، مضيفًا: “الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام في المنطقة”.

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