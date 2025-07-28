فيصل بن فرحان: الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام بالمنطقة

10 أيام أو 20 يومًا.. ترامب يقلص مهلة بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا فيصل بن فرحان: دول عدة تريد الاعتراف بدولة فلسطين مقتل 6 أشخاص في جراء إطلاق نار ببانكوك مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض كود مشاريع البنية التحتية يدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة وظائف شاغرة لدى البريد السعودي وظائف شاغرة لدى مصفاة ياسرف سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من السويداء إلى درعا
ثمن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين، إن تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني.
وتابع أن المؤتمر يشكل محطة مهمة للسلام في الشرق الأوسط، مضيفًا: “الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام في المنطقة”.