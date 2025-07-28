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إقامة دولة مستقلة حق مشروع للشعب الفلسطيني

فيصل بن فرحان: دول عدة تريد الاعتراف بدولة فلسطين

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
فيصل بن فرحان: دول عدة تريد الاعتراف بدولة فلسطين
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن دولًا عدة تريد الاعتراف بدولة فلسطين، مشدداً على أن إقامة دولة مستقلة حق مشروع للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في إطار مؤتمر صحافي جمع الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي، جان نويل بارو، في ختام أعمال اليوم الأول للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية، في نيويورك.

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توافق دولي واسع

في السياق ذاته، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن مؤتمر حل الدولتين يعكس توافقاً دولياً واسعاً بأن إنهاء الصراع الممتد في فلسطين يتجسد بالتنفيذ الفعلي لحل الدولتين وفقاً لأسس قرارات الأمم المتحدة، ومبادرات السلام العربية، فضلاً عن مبدأ الأرض مقابل السلام.

وكشف وزير الخارجية أن بلاده بالتعاون مع فرنسا: “عازمون على تحويل التوافق الدولي تجاه تحقيق الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية إلى واقع ملموس، مشدداً على ضرورة إنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل يحفظ السيادة والأمن لشعوب المنطقة كافة.

وأضاف أن السلام بين فلسطين وإسرائيل مدخل أساسي لتحقيق سلام إقليمي شامل، مجدداً الدعم الكامل للجهود المصرية والقطرية والأميركية لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار والرفض القاطع لمحاولات فصل غزة عن باقي فلسطين، أو احتلالها، أو حصارها.

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