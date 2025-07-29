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فيصل بن فرحان يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٣ مساءً
فيصل بن فرحان يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين، إذ تضم مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل إطار متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع.

ودعا في الوقت ذاته إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا.

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انطلقت، مساء الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

 

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