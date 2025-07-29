تصحيح من مساند بشأن خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة فيصل بن فرحان يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول في 48 برنامجًا للدراسات العليا الشؤون الاقتصادية يناقش التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية 2030 رصد 6 بقعٍ شمسية في سماء السعودية 13 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا مجلس الوزراء يوافق على نظام الإحصاء عبدالعزيز بن سعود يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس الجوازات تُصدر 17.651 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 73,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين، إذ تضم مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل إطار متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع.
ودعا في الوقت ذاته إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا.
انطلقت، مساء الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.