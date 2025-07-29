فيضانات نيجيريا تقتل 23 شخصًا وتشرد الآلاف

سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين من السويداء إلى درعا ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز السعودية ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية نظام الإحصاء الجديد.. مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في السعودية نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج جوًا خلال موسم حج 1446هـ وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS وظائف شاغرة في شركة الخزف وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع
أدت فيضانات مفاجئة نتيجة أمطار غزيرة شمال شرق نيجيريا إلى مقتل 23 شخصًا وتشريد آلاف السكان، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وذكر المكتب أن المياه غمرت عدة أحياء في مدينة يولا بولاية أداماوا، مما أدى أيضًا إلى إصابة العشرات.
وقد بدأت السلطات عمليات الإنقاذ والإغاثة وافتتحت ملاجئ للمتضررين، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار ودعوات للسكان بمغادرة المناطق المنخفضة.
وتشهد نيجيريا سنويًا بين يونيو ونوفمبر أمطارًا غزيرة تتسبب بفيضانات مدمّرة، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية.
ومنذ بدء موسم الأمطار في مايو، توفي أكثر من 200 شخص، معظمهم في ولاية النيجر.