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فيضانات نيجيريا تقتل 23 شخصًا وتشرد الآلاف

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
فيضانات نيجيريا تقتل 23 شخصًا وتشرد الآلاف
المواطن - واس

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أدت فيضانات مفاجئة نتيجة أمطار غزيرة شمال شرق نيجيريا إلى مقتل 23 شخصًا وتشريد آلاف السكان، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر المكتب أن المياه غمرت عدة أحياء في مدينة يولا بولاية أداماوا، مما أدى أيضًا إلى إصابة العشرات.

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وقد بدأت السلطات عمليات الإنقاذ والإغاثة وافتتحت ملاجئ للمتضررين، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار ودعوات للسكان بمغادرة المناطق المنخفضة.

وتشهد نيجيريا سنويًا بين يونيو ونوفمبر أمطارًا غزيرة تتسبب بفيضانات مدمّرة، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية.

ومنذ بدء موسم الأمطار في مايو، توفي أكثر من 200 شخص، معظمهم في ولاية النيجر.

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