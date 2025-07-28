كود مشاريع البنية التحتية يدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام

أوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن “كود مشاريع البنية التحتية” سيدخل حيز التنفيذ بعد (10) أيام، بتاريخ 2025/8/7م، الذي يهدف إلى وضع معايير موحدة تسهم في رفع جودة وسلامة أعمال البنية التحتية التي تشمل المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية، وتعزيز تنسيق وتكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة.

ويشتمل الكود على 4 فصول تحتوي على أقسام رئيسية وفرعية، تبدأ بالفصل التعريفي الذي يقدم للكود ويتضمن المبادئ التوجيهية ومراحل مشاريع البنية التحتية، يليه فصل مراحل المشروع الذي يسلط الضوء على متطلبات التراخيص وخطة تنفيذ الأعمال وإدارة المخاطر، والتحكم وإدارة الخطط المرورية، بالإضافة لإدارة الصحة والسلامة والبيئة والنفايات، وكذلك ضمان الجودة والرقابة وغير ذلك من مراحل عمل المشروع، ويأتي بعده فصلان داعمان، يوضح أحدهما كيفية تحديث الكود ويقدم معلومات عن الإطار القانوني، بينما يتضمن الفصل الآخر نماذج وعمليات وإجراءات وقوائم تحقق مفيدة للجهات ذات العلاقة.

ويأتي الكود مرجعًا شاملًا لأصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية، بما يشمل الجهات الحكومية، والجهات الخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات، وذلك بهدف تعزيز تنسيق وتكامل الجهود فيما بينها، من خلال معايير موحدة تسهم في رفع جودة وسلامة الأعمال.

يُشار إلى أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض هو الجهة المعنية بالتنظيم والإشراف على مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وإصدار اللوائح التنظيمية، والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة للارتقاء بالمشاريع؛ بما يعزز جودة الحياة، ويحسن المشهد الحضري، ويسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق.

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