كو-ماي يضرب الفلبين

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أغلقت الفلبين المدارس وألغت الرحلات الجوية، الخميس، مع اقتراب الإعصار “كو-ماي” من جزيرة لوزون الشمالية، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 120 كم/س.
ويتوقع أن يضرب اليابسة صباح الجمعة في منطقتي لا يونيون أو إيلوكوس سور، وفق هيئة الأرصاد الجوية.
ويأتي الإعصار بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل (19) شخصًا وفقدان (11) آخرين منذ (18) يوليو، بحسب وكالة الكوارث الوطنية.
وأشار الرئيس فرديناند ماركوس إلى أن الوضع الطبيعي الجديد في ظل التغير المناخي يتطلب استعدادات طويلة الأمد للتعامل مع الكوارث.
وأُلغيت نحو 70 رحلة محلية ودولية، وعلّقت الصفوف الدراسية في كامل جزيرة لوزون حتى الجمعة. كما تم إجلاء عشرات الآلاف في مانيلا بسبب الفيضانات التي حاصرت أحياء بأكملها.