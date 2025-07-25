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لقطات من عملية القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو حشيش في عسير

الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
لقطات من عملية القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو حشيش في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما (26) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

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