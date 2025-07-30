للمرة الخامسة.. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة

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أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، معدلات الفائدة من دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في قرار اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.
ولاحظ الاحتياطي الفدرالي أن النمو الأميركي “تباطأ في النصف الأول” من 2025، لكن سوق العمل تبقى “متينة” مع نسبة بطالة “متدنية”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس.