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قرار اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي

للمرة الخامسة.. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ مساءً
للمرة الخامسة.. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة
المواطن - فريق التحرير

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أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، معدلات الفائدة من دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في قرار اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.

ولاحظ الاحتياطي الفدرالي أن النمو الأميركي “تباطأ في النصف الأول” من 2025، لكن سوق العمل تبقى “متينة” مع نسبة بطالة “متدنية”.

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