مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وأنهى المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي التداول مرتفعًا واحدًا بالمئة، كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني والمؤشر “كاك 40” الفرنسي، إلى جانب مؤشرات الأسهم الرئيسية في إيطاليا، بأكثر من (1.3%).
وصعدت أسهم شركات السيارات الأوروبية (3.7%)، كما ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل “ستيلانتس” و”مرسيدس بنز” و”فولكس فاجن” و”بورشه” بنسبة تتراوح بين (6.1%) و(7.3%).