مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، خلال تعاملات اليوم، بداية تداولات الأسبوع، مع تراجع تفاؤل المستثمرين بشأن تفاصيل اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد التداولات، سجّل مؤشر “ستوكس يوروب 600” للأسهم الأوروبية انخفاضًا بنسبة (0.22%) بمقدار نقطة ليصل إلى (548) نقطة، وارتفع مؤشر FTSE MIB في بورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة (0.01%) بمقدار (6) نقاط ليصل إلى (40732) نقطة.

وانحسر مؤشر “كاك 40” للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة (0.43%) بمقدار (33) نقطة ليصل إلى (7800) نقطة، وخسر مؤشر فوتسي 100 في بورصة لندن البريطانية بنسبة (0.43%) بمقدار (38) نقطة ليصل إلى (9081) نقطة.

وانخفض مؤشر (IBEX 35) في بورصة إسبانيا بنسبة (0.12%) بمقدار (17) نقطة ليصل إلى (14220) نقطة، وأغلق مؤشر “داكس” الألماني في منطقة سلبية بنسبة (1.02%) بمقدار (247) نقطة ليصل إلى (23970) نقطة.