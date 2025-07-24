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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10945.80 نقطة

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٠ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10945.80 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بـ(38.13) نقطة، ليقفل عند مستوى (10945.80) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (535) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (112) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (137) شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات عزم، وأسمنت الشمال، والعبيكان للزجاج، وهرفي للأغذية، ومعدنية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، واتحاد الخليج الأهلية، ورعاية، وسهل، والمتقدمة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%) و(7.34%).

وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والإنماء، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بـ(120.10) نقطة ليقفل عند مستوى (26898.25) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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