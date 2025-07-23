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مؤشر سوق يغلق مرتفعًا عند مستوى 10983.93 نقطة

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٢ مساءً
مؤشر سوق يغلق مرتفعًا عند مستوى 10983.93 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ(140.73) نقطة، ليقفل عند مستوى (10983.93) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (5.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (564) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (207) شركات ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (46) شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، ومسك، وشمس، واتحاد اتصالات، ومعدنية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سيكو السعودية ريت، والعبيكان للزجاج، وعزم، وسلامة، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (18.60%) و(5.13%). وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والراجحي، وشمس، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(38.14) نقطة ليقفل عند مستوى (26778.15) نقطة, بتداولات بلغت قيمتها (27) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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