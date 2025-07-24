ماكرون وزوجته يقاضيان مؤثرة أميركية

رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت دعوى تشهير ضد المؤثرة الأميركية اليمينية كانديس أوينز، التي زعمت أن السيدة الفرنسية الأولى ولدت ذكرًا.

وساقت أوينز هذا الإدعاء، وهو واحد من عدة مزاعم تناولت الرئيس الفرنسي وزوجته، عبر منصة “إكس” وفي البودكاست الخاص بها في مارس 2024.

وتتضمن الدعوى، التي أكدتها أوينز في مقطع فيديو عبر منصة “يوتيوب”، اتهاما للمؤثرة الأميركية بنشر “هذا الإدعاء الكاذب للترويج لمنصتها الخاصة، واكتساب الشهرة، وتحقيق مكاسب مالية”.

وعندما طلب ماكرون وبريجيت من أوينز إزالة المحتوى، ذكرت الدعوى أنها “سخرت منهما واستخدمتهما كمادة إضافية لقاعدة جماهيرها المتحمسة”.