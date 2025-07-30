مالطا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

أكدت جمهورية مالطا أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، لتنضم بذلك إلى فرنسا والمملكة المتحدة في زيادة الضغط لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ نحو 80 عامًا.

وأدلى الأمين الدائم في وزارة الخارجية في جمهورية مالطا كريستوفر كوتاجار، بهذا الإعلان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حل الدولتين، قائلًا: “إن مالطا تدعم منذ فترة طويلة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وكجهات فاعلة مسؤولة، لدينا واجب أن نعمل على ترجمة مفهوم حل الدولتين من النظرية إلى التطبيق”.

وأضاف “لهذا السبب اتخذت حكومة مالطا قرار الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.

وأعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في وقت سابق عن قرار بلاده، الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلًا: “إنه جزء من جهود البلاد من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط”.