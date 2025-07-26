ما المقصود بجريمة الاتجار بالأشخاص؟

أكدت النيابة العامة، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي تستوجب مساءلة جزائية مشددة، مشيرة إلى أن ذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المعتمد في المملكة.

وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة إكس أن المقصود بجريمة الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.