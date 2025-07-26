ما المقصود بجريمة الاتجار بالأشخاص؟

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
أكدت النيابة العامة، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي تستوجب مساءلة جزائية مشددة، مشيرة إلى أن ذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المعتمد في المملكة.
وتابعت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة إكس أن المقصود بجريمة الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.