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مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة، الاثنين، تراجعًا حادًا جديدًا في مبيعات متاجر التجزئة ببريطانيا خلال الشهر الحالي.

وبحسب مسح تجارة التوزيع الصادر عن الاتحاد، قال 34 بالمئة من متاجر التجزئة إن المبيعات تراجعت خلال يوليو ، مقابل 46 بالمئة خلال يونيو.

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في الوقت نفسه يتوقع 31 بالمئة من المتاجر تراجعًا جديدًا للمبيعات خلال أغسطس.

وقال 10 بالمئة ممن شملهم المسح إن المبيعات في هذا الوقت من العام ضعيفة، في حين قال 37 بالمئة منهم ذلك في يونيو.

في المقابل، ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الشهر الحالي، مسجلةً بذلك نموًا للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، انخفض نسبة النمو المتوقع لمبيعات الإنترنت من 6 بالمئة خلال يونيو إلى 4 بالمئة خلال الشهر الحالي و4 بالمئة خلال الشهر المقبل.

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