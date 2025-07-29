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حصاد اليوم

مجاني.. نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد يتفوق على ديب سيك

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
مجاني.. نموذج ذكاء اصطناعي صيني جديد يتفوق على ديب سيك
المواطن - فريق التحرير

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تُطوّر الشركات الصينية نماذج ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، وبتكلفة أقل بشكل متزايد، مما يعكس الجوانب الرئيسية للاختراق الذي أحدثته “ديب سيك” (DeepSeek) وأحدث ثورة في السوق.

كشفت شركة “زد إيه آي” (Z.ai) الناشئة، يوم الاثنين أن تكلفة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GLM-4.5 ستكون أقل من تكلفة استخدام “ديب سيك”.

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وعلى عكس المنطق الذي تقوم عليه نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، قالت “زد إيه آي” إن نموذجها الجديد GLM-4.5 مبني على ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي “الوكيل”، أي أن النموذج يُقسّم المهمة تلقائياً إلى مهام فرعية لإكمالها بدقة أكبر، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”، بحسب “العربية Business”.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة “زد إيه آي”، تشانغ بينغ، لشبكة “CNBC” يوم الاثنين بأن حجم نموذج GLM-4.5، الذي يبلغ نصف حجم نموذج “ديب سيك” تقريباً، لا يحتاج سوى إلى ثماني شرائح إنفيديا H20 لتشغيله.

هذه هي الشريحة التي خصصتها شركة إنفيديا للصين امتثالاً لضوابط التصدير الأميركية. وقد صرحت شركة صناعة الرقائق هذا الشهر بأن الولايات المتحدة ستسمح لها باستئناف مبيعاتها في الصين بعد توقف دام ثلاثة أشهر، ولكن من غير الواضح متى ستبدأ هذه الشحنات.

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