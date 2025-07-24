مدني الدمام يخمد حريقًا في مركبة ولا إصابات

أخمد الدفاع المدني في الدمام، اليوم الخميس، حريقًا شب في مركبة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بمنصة إكس إن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.