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مدني الدمام يخمد حريقًا في مركبة ولا إصابات

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ مساءً
مدني الدمام يخمد حريقًا في مركبة ولا إصابات
المواطن - فريق التحرير

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أخمد الدفاع المدني في الدمام، اليوم الخميس، حريقًا شب في مركبة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بمنصة إكس إن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

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